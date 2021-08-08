Вашингтон, 8 августа, 2021, 23:53 — ИА Регнум. В «пошаговой игре в жанре экшн» по вселенной Marvel, которую, как ожидается, издательская компания 2K Games анонсирует в августе 2021 года, не будет знакомых фанатам супергероев из комиксов. Об этом 8 августа сообщает портал Comicbook.

nolen Герои Marvel

Журналист Джефф Грабб утверждает, что игра предложит геймерам создавать своих персонажей, которые будут перенесены в расширенную вселенную Marvel. Он заявил, что это позволит 2K Games называть игру оригинальной, хотя фактически проект реализовывается в рамках сотрудничества с Marvel.

Напомним, в июне 2021 года СМИ сообщили, что студия Firaxis Games разрабатывает некую игру по комиксам Marvel, которая будет похожа на игры франшизы XCOM. Тогда же инсайдеры заявили, что персонажей этой игры озвучат «известные актёры».