Москва, 8 августа, 2021, 23:51 — ИА Регнум. Недовольство судейством в матче чемпионата России между ЦСКА (Москва) и «Динамо» (Москва) выразил главный тренер «армейцев» Алексей Березуцкий. Комментарий российского специалиста приводит газета «Спорт-Экспресс».

ФК ЦСКА

»У меня есть претензии по судейству, — сказал Березуцкий. — Не смотрел момент с пенальти, но сам характер вызвал вопросы. Не хочу говорить ничего плохого».

Однако, добавил главный тренер ЦСКА, ему не понравился стиль судейства Владислава Безбородова (главный арбитр встречи).

Как передавало ИА REGNUM, 8 августа футболисты московского «Динамо» переиграли ЦСКА в домашнем матче третьего тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 2:1.

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