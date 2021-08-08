Вашингтон, 8 августа, 2021, 23:21 — ИА Регнум. Участники программы тестирования из группы Alpha — Skip Ahead тестируют ночной режим ОС консолей Xbox. Об этом 8 августа сообщил автор портала The Verge Том Уоррен на своём YouTube-канале.

Xbox Series X

Журналист показал, что функция ночного режима появилась в меню настроек последней предварительной сборки ОС Xbox. В случае активации режима пользователи получают возможность регулировать яркость и уровень синего цвета. Также им доступен переключатель, который отвечает за влияние функции HDR на «картинку».

Отметим, что фильтры синего цвета являются уже привычным элементом настроек на смартфонах, иных мобильных устройствах и ПК, однако функция пока не была реализована на консолях. Ожидается, что на Xbox ночной режим появится в ближайшие месяцы.