Вашингтон, 8 августа, 2021, 23:04 — ИА Регнум. Джеймс Ганн подтвердил, что третья часть «Стражей галактики» будет последним фильмом, который он снимет в рамках этой франшизы. Об этом 8 августа сообщает портал Comicbook.

Режиссер и сценарист «Стражей галактики» Джеймс Ганн, Стэн Ли и Зои Салдана

Режиссёр отметил, что он не может быть уверен в этом на 100%, однако сейчас он воспринимает третью картину как свой последний фильм про «Стражей». Ганн добавил, что Дэйв Батиста тоже не планирует сниматься в новых картинах серии.

Напомним, в июне 2021 года Джеймс Ганн сообщил, что приступил к работе над раскадровками кинокомикса «Стражи галактики 3». Пока Disney и Marvel не назвали дату премьеры фильма.