Вашингтон, 8 августа, 2021, 22:49 — ИА Регнум. Консоль Steam Deck не будет получать прирост производительности при подключении к док-станции. Об этом 8 августа сообщает журнал PC Gamer.

Steam Deck Игровая консоль Steam Deck

Представитель Valve Грег Кумер сказал во время беседы с журналистами, что компания рассматривала возможность реализации такой функции, однако в итоге отказалась от этой идеи. Он пояснил, что разработчики решили не привязывать показатели производительности к стационарному или мобильному статусу консоли. Вместо этого они попытались реализовать максимальную производительность в мобильном варианте.

«И так как мы сосредоточились на этом, мы выбрали предел, при котором устройство будет работать хорошо, с хорошей частотой кадров в играх AAA (игры топ-уровня — ИА REGNUM) при этом сценарии», — сказал Кумер.

Напомним, Steam Deck будет оборудована процессором AMD, в основу которого легли архитектуры Zen2 и RDNA2. Первые поставки консоли Valve планирует начать в 2021 году.