Торонто, Канада, 8 августа, 2021, 22:45 — ИА Регнум. В Канаде неизвестные устроили перестрелку. Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на источники в полиции.

Lisa Roe Стрельба

Инцидент произошел в воскресенье, 8 августа, в городе Торонто. По последним данным, в результате происшествия погибли двое мужчин, еще двое получили ранения.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Причины происшествия устанавливаются.

Как передавало ИА REGNUM, 21 июня в Торонто в результате конфликта со стрельбой на вечеринке пострадали четыре человека, в том числе три ребенка до 12 лет.

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