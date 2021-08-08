Москва, 8 августа, 2021, 22:26 — ИА Регнум. Футболисты московского «Динамо» на своем поле переиграли ЦСКА в матче третьего тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 8 августа на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 2:1.

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Героем встречи в составе бело-голубых стал Даниил Фомин, который оформил дубль. У столичных армейцев отличился Чидера Эджуке.

Отметим, что после трех матчей в чемпионате России московское «Динамо» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе девять очков. Футболисты ЦСКА, в активе которых три балла, находятся на девятой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 7 августа футболисты санкт-петербургского «Зенита» на своем поле в матче третьего тура РПЛ переиграли «Краснодар». Встреча, завершившаяся со счетом 3:2, прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

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