Лондон, 8 августа, 2021, 22:10 — ИА Регнум. На территории Великобритании за минувшие сутки выявили 27 429 случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 августа свидетельствуют данные правительства страны.

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По последним данным, общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране превышает 6 млн.

Отметим, что суммарное количество летальных исходов в Великобритании от COVID-19 составляет более 130 тыс.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Британии выявили более 28 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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