Вашингтон, 8 августа, 2021, 22:06 — ИА Регнум. Разработчики семейной игровой консоли Intellivision Amico в третий раз отложили дату её релиза. Об этом 8 августа сообщает портал Kotaku.

Chineseindc.com Видеоигры

Intellivision Entertainment разослала письма людям, сделавшим предзаказ, в которых она извинилась за очередной перенос поставок. Компания пояснила, что на этот раз он связан с проблемами в областях производства компонентов и международной логистики. При этом она пообещала, что те, кто оформил предзаказы, получат консоль до конца 2021 года.

https://twitter.com/collaboradev/status/1424404539864752128