Москва, 8 августа, 2021, 21:50 — ИА Регнум. В Новой Москве столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль и «Камаз». Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Mytaganrog.com Дтп

По словам источника, ДТП произошло 8 августа около АЗС в районе 58-го км Калужского шоссе.

«Столкнулись «Камаз» и легковая KIA, — сказал собеседник агентства. — Погибли четыре человека».

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Как передавало ИА REGNUM, 22 июля в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля дорожной службы в Новой Москве пострадали не менее пяти человек.

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