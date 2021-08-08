Лос-Анджелес, США, 8 августа, 2021, 21:48 — ИА Регнум. Продюсер Хирам Гарсиа рассказал о том, что происходит с проектом четвёртой части фильма «Джуманджи». Об этом 8 августа сообщает портал Cinema Blend.

Постер Джуманджи Зов джунглей

Гарсиа пояснил, что команда проекта хочет выпустить лучший фильм, раз уж ей удалось в третий раз собрать актёров, и показать поклонникам нечто «грандиозное», при этом продолжив рассказывать историю «Джуманджи». Он добавил, что сейчас продюсеры франшизы «тесно сотрудничают» с режиссёром Джейком Кэзданом и сценаристами.

Отметим, что пока Sony Pictures официально не анонсировала четвёртый фильм «Джуманджи» и не назвала возможную дату его премьеры. Тем не менее, в апреле 2020 года Джейк Кэздан сообщил, что команда проекта приступила к созданию сценария будущей ленты ещё до начала эпидемии коронавируса.