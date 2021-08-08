Улан-Удэ, 10 сентября, 2017, 16:52 — ИА Регнум. На выборах в Бурятии не обошлось без трагедии. На одном из избирательных участков в Иволгинском районе почувствовал себя плохо пожилой мужчина — член избирательной комиссии. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили в ресизбиркоме, уточнив, что член избиркома отпросился домой и там скончался.

Больше никаких подробностей в избирательной комиссии Бурятии о произошедшем не сообщили.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии сегодня, 10 сентября, проходили выборы главы региона, дополнительные выборы в Улан-Удэнский горсовет по округам №25 и 26, выборы главы Джидинского района, депутатов райсовета Кабанского района и дополнительные выборы депутатов ряда муниципальных образований. Избирательные участки в республике уже закрылись.

По состоянию на 18:00 явка избирателей на выборах главы региона составляла 35,00%.