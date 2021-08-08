Нью-Йорк, США, 8 августа, 2021, 21:23 — ИА Регнум. Take-Two Interactive планирует выпустить переиздания или ремейки трёх видеоигр, которые пока не были анонсированы. Об этом 8 августа сообщает портал GameRadar.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Компания рассказала о планах во время презентации, которая прошла на очередном собрании акционеров, представители Take-Two Interactive заявили, что всего издатель хочет реализовать шесть подобных проектов. Отметим, что геймеры уже знают о трёх из них: это Kerbal Space Program, Grand Theft Auto 5: Expanded and Enhanced и отдельная версия многопользовательской игры Grand Theft Auto Online.

Издание отметило, что пока нет информации о том, какая студия будет заниматься реализацией трёх других проектов, таким образом, пока сложно делать какие-либо предположения о том, что это будут за игры. Некоторые геймеры, тем не менее, предположили, что одна из них — это ремейк или ремастер Red Dead Redemption 2.

Напомним, Take-Two Interactive принадлежат такие известные студии, как Rockstar Games, 2K Games, Private Division, Ghost Story Games и Socialpoint. Она выступает в качестве издателя игр по франшизам GTA, Red Dead, Max Payne, Civilization, Mafia, BioShock, XCOM, Kerbal Space Program и другим.