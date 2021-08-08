Вашингтон, 8 августа, 2021, 21:20 — ИА Регнум. Соединенные Штаты после того, как Советский Союз распался, остались доминирующей силой в мире. Однако на то, что эра однополярного мира близится к завершению, указывают пять признаков. Об этом на страницах журнала The National Interest написал обозреватель Марк Кац.

Иван Шилов ИА REGNUM Вашингтон

В частности, по мнению эксперта, победить в крупномасштабных и длительных военных операциях в Афганистане и Ираке военным США так и не удалось. Кроме того, США не смогли эффективно ответь России в связи с событиями на Украине и в Грузии. Также Вашингтон уступил РФ, Ирану и Турции в урегулировании конфликтов в Йемене, Сирии и Ливии.

Также, отметил Кац, власти США не смогли помешать Китаю расширить свое влияние благодаря экономической инициативе «Один пояс, один путь», а также утвердить свое господство в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

Безуспешные попытки Вашингтона сблизиться со своими противниками, включая КНДР и Иран, стали последним указывающим на крах империи США признаком, считает автор.