Темниковский район, Мордовия, 8 августа, 2021, 21:09 — ИА Регнум. Врио главы Мордовии Артем Здунов вместе с заместителем полномочного представителя президента РФ в ПФО Игорем Паньшиным провели выездное совещание на территории заповедника имени Смидовича, где продолжаются работы по ликвидации пожара.

Пресс-служба правительства Мордовии Дым в заповеднике

По данным главы управления МЧС по Мордовии Андрея Наумова, активная площадь горения составляет 15 гектаров, огнем пройдено более 3 тыс. гектаров площади заповедника. В тушении пожара задействовано около 800 человек, из которых 560 человек — сотрудники МЧС, 203 единицы техники. Самолеты Ил-76, Бе-200, несколько вертолетов Ми-8. Для сотрудников служб пожаротушения выделены дополнительный инвентарь, они обеспечены питанием и местами размещения.

Коме того, региональные строительные и сельскохозяйственные организации направили на борьбу с пожаром около 40 единиц тяжелой строительной и дорожной техники, в основном гусеничной.

Было принято решение о привлечении к тушению пожара дополнительных сил МЧС, которые приступили к работе незамедлительно.

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Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на территории «Заповедной Мордовии» произошло 3 августа. По данным управления МВД по республике, в результате грозового разряда произошло возгорание сухой травы и валежника. Угроза перехода огня на населенные пункты отсутствует, на случай эвакуации населения подготовлен пункт временного размещения.

Режим ЧС был введен на территории Темниковского района и города Саров (Нижегородская область). По словам главы Сарова Алексея Сафонова, огонь распространился на территорию Нижегородской области.

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