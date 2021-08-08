Врио главы Мордовии провёл выездное совещание по ситуации в заповеднике
Темниковский район, Мордовия, 8 августа, 2021, 21:09 — ИА Регнум. Врио главы Мордовии Артем Здунов вместе с заместителем полномочного представителя президента РФ в ПФО Игорем Паньшиным провели выездное совещание на территории заповедника имени Смидовича, где продолжаются работы по ликвидации пожара.
По данным главы управления МЧС по Мордовии Андрея Наумова, активная площадь горения составляет 15 гектаров, огнем пройдено более 3 тыс. гектаров площади заповедника. В тушении пожара задействовано около 800 человек, из которых 560 человек — сотрудники МЧС, 203 единицы техники. Самолеты Ил-76, Бе-200, несколько вертолетов Ми-8. Для сотрудников служб пожаротушения выделены дополнительный инвентарь, они обеспечены питанием и местами размещения.
Коме того, региональные строительные и сельскохозяйственные организации направили на борьбу с пожаром около 40 единиц тяжелой строительной и дорожной техники, в основном гусеничной.
Было принято решение о привлечении к тушению пожара дополнительных сил МЧС, которые приступили к работе незамедлительно.
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Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на территории «Заповедной Мордовии» произошло 3 августа. По данным управления МВД по республике, в результате грозового разряда произошло возгорание сухой травы и валежника. Угроза перехода огня на населенные пункты отсутствует, на случай эвакуации населения подготовлен пункт временного размещения.
Режим ЧС был введен на территории Темниковского района и города Саров (Нижегородская область). По словам главы Сарова Алексея Сафонова, огонь распространился на территорию Нижегородской области.
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