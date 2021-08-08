Лос-Анджелес, США, 8 августа, 2021, 21:08 — ИА Регнум. Джеймс Ганн заявил, что его в действительности не тревожит вопрос о том, где проходит премьера его фильмов, в обычных кинотеатрах или в сети, на потоковых сервисах. Об этом 8 августа сообщает портал Screen Rant.

Assianir В кинотеатре

Режиссёр сказал, что его кинокомикс «Отряд самоубийц: Миссия навылет» создан прежде всего для показа на больших экранах, однако при этом Ганн отметил, что он также «отлично подойдёт для телевидения». Он обратил внимание, что фильмы становятся популярными не потому, что их показывают в кинотеатрах в течение короткого времени, а потому, что впоследствии их на протяжении многих лет транслируют по ТВ.

«Челюсти» — это еще не классика не потому, что люди смотрят его в кинотеатрах. Я никогда не смотрел «Челюсти» в кинотеатре. Это один из моих любимых фильмов», — сказал Ганн. Позже режиссёр отметил, что ему нравится снимать как фильмы, так и сериалы, и в некотором смысле, он чувствует себя более комфортно в ТВ-формате. Кинематографист добавил, что при этом он не хочет, чтобы практика показов картин на больших экранах ушла в прошлое.

Напомним, ранее Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney за то, что кинокомпания решила провести премьеру кинокомикса «Чёрная вдова» одновременно в кинотеатрах и в сети. В апреле 2021 года глава WarnerMediaДжейсон Килар заявил, что в 2022 году компания вернётся к практике эксклюзивных премьерных показов фильмов в кинотеатрах, от которой она частично отказалась после начала эпидемии коронавируса.