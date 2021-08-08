Кишинёв, 8 августа, 2021, 20:47 — ИА Регнум. В Молдавии за минувшие сутки выявили 75 случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 августа сообщает пресс-служба минздрава республики.

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По данным министерства, за время пандемии в стране выявили 260 630 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 252 908 человек.

Всего в стране от COVID-19 скончались 6282 пациента.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее в Молдавии выявили более 130 случаев заражения коронавирусом.

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