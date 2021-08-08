Токио, 8 августа, 2021, 20:43 — ИА Регнум. Манга «Токийские мстители» в июле 2021 года возглавила в Японии рейтинг продаж. Об этом 8 августа сообщает портал Screen Rant.

Журнал Shonen Magazine Цитата из манги: «Токийские мстители» 2017. Кэн Вакуи. 2017. Япония

Отмечается, что произведение Кэна Вакуи совершило резкий прорыв, оставив позади многие популярные работы других авторов. Второе место в списке заняла «Магическая битва», третье — «Царство». В топ-5 также попали «О моём перерождении в слизь» и «Клинок, рассекающий демонов». Отметим, что «Моя геройская академия» опустилась на десятую позицию.

https://twitter.com/WSJ_manga/status/1424059753240662016

Кэн Вакуи публикует «Токийских мстителей» в журнале Weekly Shonen Magazine с марта 2017 года. Сюжет манги рассказывает о приключениях 26-летнего неудачника Такэмити Ханагаки, который после смерти свой возлюбленной перемещается во времени на 12 лет назад, желая изменить будущее.