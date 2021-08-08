Нижний Новгород, 8 августа 2021, 20:38 — REGNUM Законодательное собрание Нижегородской области намерено потратить 2,8 млн рублей из регионального бюджета на заключительный банкет, передает «Нижний сейчас».

«За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет?»
«За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет?»
Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР

Объявление о проведении электронного аукциона на организацию торжественного мероприятия за счет налогоплательщиков региональный парламент разместил на сайте госзакупок накануне, 5 августа.

Название и повод проведения мероприятия нигде не указан, но отмечается, что оно должно состояться 31 августа, и в перечень услуг включено приобретение полиграфической продукции для награждения членов законодательного собрания.

Напомним, в конце июля стало известно о том, что законодательное собрание Нижегородской области одобрило увеличение дефицита регионального бюджета на 2021 год до 24,4 млрд рублей.