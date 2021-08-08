Нижний Новгород, , 20:38 — REGNUM Законодательное собрание Нижегородской области намерено потратить 2,8 млн рублей из регионального бюджета на заключительный банкет, передает «Нижний сейчас».

«За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет?» Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР

Объявление о проведении электронного аукциона на организацию торжественного мероприятия за счет налогоплательщиков региональный парламент разместил на сайте госзакупок накануне, 5 августа.

Название и повод проведения мероприятия нигде не указан, но отмечается, что оно должно состояться 31 августа, и в перечень услуг включено приобретение полиграфической продукции для награждения членов законодательного собрания.

Напомним, в конце июля стало известно о том, что законодательное собрание Нижегородской области одобрило увеличение дефицита регионального бюджета на 2021 год до 24,4 млрд рублей.