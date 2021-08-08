Эстония усилила контроль на границах из-за угрозы притока мигрантов
Таллин, 8 августа, 2021, 20:34 — ИА Регнум. Департамент полиции и погранохраны (PBGB) Эстонии усилил пограничный контроль в приграничной зоне с Латвией из-за угрозы притока мигрантов. Об этом 8 августа сообщает эстонское издание ERR.
По словам представителя полиции пограничного отдела PBGB Иво Утсара, решение об усилении контроля было принято после оценки происходящего в Латвии.
Отмечается, что эстонские власти направили дополнительные патрули в район эстонско-латвийской границы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее латвийские пограничники задержали на границе с Белоруссией три группы нарушителей общей численностью 28 человек. Латвийские власти заявили, что незаконно пересекли границу с Белоруссией 28 граждан Ирака.
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