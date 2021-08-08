Салехард, 8 августа, 2021, 20:23 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 132 новых случая заражения коронавирусом. При этом 15 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 8 августа региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 134 новых случая.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 9 августа 44 685 заражений коронавирусом. Выздоровели 42 474 человека, 511 пациентов с COVID-19 скончались (на пять человек больше, чем днём ранее).