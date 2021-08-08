Денвер, США, 8 августа, 2021, 20:22 — ИА Регнум. Издательская компания Maximum Games UK назвала дату релиза консольной версии игры Insurgency: Sandstorm. Об этом 8 августа сообщает портал GamesRadar+.

Xbox

Игра выйдет на PlayStation 4 и Xbox One 29 сентября 2021 года. Отметим, что официальные аккаунты в соцсетях студии-разработчика New World Interactive пока так и не опубликовали официальное объявление.

Для справки: на ПК Insurgency: Sandstorm вышла 12 декабря 2018 года. Ожидалось, что на консолях релиз состоится также в 2018 году, однако разработчики из раза в раз его переносили. Игра представляет собой многопользовательский тактический шутер (упор сделан на огнестрельное оружие) на военную тематику, действие которого происходит в в вымышленной стране Ближнего Востока.