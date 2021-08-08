Пекин, 8 августа, 2021, 20:20 — ИА Регнум. Всплеск заражений коронавирусом во Флориде (США) вызвал подозрения, что коронавирус в Соединенных Штатах мог появиться раньше, чем в китайском Ухане. Об этом 8 августа сообщает Global Times со ссылкой на вирусолога Уханьского университета Ян Чжаньцю.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, местные жители жалуются, что американские власти скрывают информацию о самых первых носителях коронавируса во Флориде. Американцы считают, что больные COVID-19 появились в их штате раньше, чем в Ухане.

«Чтобы политизировать пандемию и очернить Китай, Соединенные Штаты, возможно, скрыли истинную ситуацию раннего распространения вируса в стране», — сказал Чжаньцю.

Напомним, ранее агентство Синьхуа со ссылкой на высокопоставленного чиновника Национальной комиссии здравоохранения КНР отметили, что утверждение о том, что вирус SARS-CoV-2 просочился из лаборатории в китайском Ухане, противоречит науке.

Заместитель директора комиссии Цзэн Исинь заявил, что он был крайне удивлен, услышав утверждение о том, что вирус SARS-CoV-2с, вызывающий COVID-19, якобы утек из Уханьского института вирусологии (WIV).