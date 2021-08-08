Вашингтон, 8 августа, 2021, 20:00 — ИА Регнум. Популярный стример Ninja (Тайлер Блевинс) высказался по поводу изменений, которые компания Epic Games внесла в онлайн-игру Fortnite в седьмом сезоне. Об этом 8 августа сообщает портал Comicbook.

Epic Games Fortnite

Во время беседы с журналистом издания Брэндоном Дэвисом, посвящённой фильму про видеоигры «Главный герой», Блевинс сказал, что в текущем сезоне разработчикам удалось найти хороший баланс. Он сообщил, что совсем недавно поиграл в Fortnite с другими стримерами, и что ему в целом всё понравилось.

«Я на днях играл беспрерывно с Тимом, Сейфером и Джорданом Фишером, — сказал Ninja, отметив, что «это было круто». Стримера удивило то, что члены его команды не так уж и часто страдали от снайперов. «Реальный игровой процесс, в целом по сезону, мне понравился», — заявил Блевинс.

Напомним, седьмой сезон второй главы стартовал в Fortnite 1 августа 2021 года. Ранее инсайдеры сообщили, что с началом восьмого сезона игра может перейти на «движок» Unreal Engine 5.