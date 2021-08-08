Кабул, , 19:56 — REGNUM В Афганистане в результате нападения на автомобиль в Кабуле погибли двое сотрудников прокуратуры, передает 8 августа телеканал 1TV.

Афганистан (сс) Todd Huffman

«Двое прокуроров убиты, ещё один ранен в результате нападения на автомобиль», — передает телеканал со ссылкой на генпрокуратуру республики.

Как сообщало ИА REGNUM, террористы после захвата сельских районов в Афганистане продолжили наступление на крупные города. Представитель генсека ООН по Афганистану Дебора Лайонс заявила, что дальнейшее развитие событий может «погрузить страну в состояние катастрофы».

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