Оренбург, 8 августа, 2021, 19:42 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки зафиксировали ещё 352 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе выявили уже 59 072 заразившихся. Выздоровели 48 730 человек.

Госпитализированы всего 1750 граждан. Из них 114 находятся на искусственной вентиляции лёгких. От COVID-19 скончались уже 1334 пациента.