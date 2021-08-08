Москва, 8 августа, 2021, 19:34 — ИА Регнум. Защитить человека от агрессивности мутирующего коронавируса способна на данный момент только вакцинация. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович «Российской газете».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По ее словам, «количество госпитализаций и людей в отделениях интенсивной терапии» уменьшается при высоком охвате иммунизацией.

«Различные производители вакцин (от COVID-19 — прим. ИА) опубликовали данные, относящиеся к их конкретным вакцинам, особенно в отношении варианта «дельта» и мы предлагаем изучить их», — добавила представитель ВОЗ.

Она отметила, что мутации коронавируса «происходят при каждой передаче и «транскрипции» вирусной РНК», а не периодически.

Напомним, 7 августа эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхове в интервью британскому изданию Telegraph заявила, что новые штаммы коронавируса могут в будущем начать называть в честь созвездий.

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