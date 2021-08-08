Москва, , 19:30 — REGNUM Военнослужащие Вооруженных сил России вернулись из Узбекистана после совместных учений на границе с Афганистаном. Об этом 8 августа сообщили в Центральном военном округе (ЦВО) Минобороны РФ.

Вооруженные силы России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Военнослужащие миротворческого соединения и бригады спецназа ЦВО вернулись в Россию из Узбекистана после завершения совместного учения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в учениях приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих России и Узбекистана. Военные отработали вопросы взаимодействия при выполнении учебно-боевых задач по обеспечению территориальной целостности государств Центрально-Азиатского региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Центральной Азии остается напряженной в связи с усилением террористических и экстремистских группировок в Афганистане после провала и окончания военной миссии США и их союзников в этой стране.

Пятого августа на полигоне Харб-Майдон, расположенном в Таджикистане в 20 километрах от границы с Афганистаном, прошли совместные учения, в которых задействовано 2,5 тыс. военнослужащих из России, Таджикистана и Узбекистана.

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