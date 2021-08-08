Москва, 8 августа, 2021, 18:45 — ИА Регнум. В России с начала пандемии провели более 169 млн лабораторных исследований на наличие SARS-CoV-2. Об этом 8 августа сообщил Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

«На сегодняшний день (в России) проведено свыше 169 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, — говорится в сообщении. — За последние сутки проведено 512 тыс. тестов».

Отмечается, что 1 млн 257 тыс. 272 человека остаются в целом по стране под медицинским наблюдением.

Как передавало ИА REGNUM, 8 августа федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за прошедшие сутки в РФ выявили 22 866 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Читайте также: За сутки в России выявили почти 23 тысячи случаев заражения коронавирусом