Ханты-Мансийск, 8 августа, 2021, 18:36 — ИА Регнум. Города Югры накрыл смог от якутских лесных пожаров. По состоянию на 8 августа состояние атмосферного воздуха оценивается в пределах нормы, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по ХМАО.

Лесной пожар

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Лабораторные исследования воздуха на наличие окиси углерода и азота, двуокиси азота, взвешенных веществ, фенол, формальдегида, аммиака, диоксида серы не показывают превышений предельной допустимой концентрации.

Исследованию подлежал атмосферный воздух в Сургуте, Лангепасе, Урае, Радужном, Югорске и Советском. По содержанию оксида азота, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, взвешенных вещества (пыль), углерода (сажа) воздух на вышеуказанных территориях соответствует санитарным требованиям.