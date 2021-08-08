Ереван, 8 августа, 2021, 18:32 — ИА Регнум. Делегация Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) посетит Армению 9 — 10 августа. Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщает пресс-служба МИД Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

«Генсек ОДКБ Станислав Зась и возглавляемая им делегация посетят Армению 9 — 10 августа, — говорится в заявлении. — В ходе визита состоятся встречи с премьер-министром Армении, руководителями внешнеполитических и оборонных ведомств (Армении)».

Как передавало ИА REGNUM, 5 августа в пресс-службе министерства обороны Армении сообщили, что вооруженным силам Армении поручено пресекать все попытки продвижения на территорию страны войск Азербайджана.

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