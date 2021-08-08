Тбилиси, 8 августа, 2021, 18:11 — ИА Регнум. На заявление семи стран Запада и его сателлитов в связи с 13-летием событий августа 2008 года — нападения Грузии на российских миротворцев и Южную Осетию и признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии — в грузинских соцсетях отреагировали по-разному. Одни одобрили поддержку, выраженную в заявлении, другие призвали их не вмешиваться и позволить Грузии самой вести диалог с Россией. Новость под названием «Семь стран призвали Россию отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии» на грузинском языке запостило на своей странице в соцсети Facebook издание JAM-NEWS.

Ssolbergj Грузия без Абхазии и Южная Осетии

«России всё по ногам, она их не боится. Всё это блеф, народ, вы не понимаете. Единственный путь примирения и возвращения Абхазии и Самачабло — не ультиматумы, не угрозы, не спускание штанов и выставление задниц, а диалог. Нужна здоровая дипломатия без вмешательства и указаний Америки и Европы. Америка никогда не приветствовала наше примирение с Россией и нормальные дипломатические отношения. Ее устраивает такое наше тупиковое состояние», — написал в комментарии под постом пользователь Б.Б.

Его поддержала пользователь С.С.: «Мне нравятся здравомыслящие люди, подобные вам! Вы правы, главное — дипломатия. Именно из-за того, что Мишико не пошел на переговоры, у нас есть сегодня герои и оставшиеся сиротами дети… Потеряли отцов, мужей и детей… Сам сидел в кабинете с охраной, а наши ребята сражались».

Немало оказалось несогласных на прямой диалог с Россией.

«Диалог с Россией один на один — мы же прошли это в 1921 году, и что получили — всё потеряли. Это капитулянтство. Россия никогда тебе ничего не уступит, если не почувствует силу и не испугается чего-то. Силы у нас нет. Но правда на нашей стороне. И везде, где только можно, мы должны ей противодействовать», — возразил предыдущим пользователям Г.Ч.

«Глупости не пишите. Нам было очень хорошо с Россией, лучше всех жила Грузия в тот период. А что мы получили от Америки и Запада? Прайд педерастов. А от Турции? То, что наши женщины едут туда и моют им задницы или работают проститутками. Во всяком случае, не голодали», — ответила предыдущему «комментатору» пользователь М.Т.

Не согласился с мнением Г.Ч. и пользователь Г.Б.

«Россия требовала двух вещей: одна — открытие железной дороги, что и нам нужно, и второе — отказ от НАТО, которое нам не нужно. Об этом в 2000 году договорились Шеварднадзе и Путин, и население полностью вернулось в Гальский район. Но революция роз сорвала этот процесс», — напомнил Г.Б.

«Россия тогда откажется от признания этих двух уголков, когда Грузия опять присоединится к ней. Вы этого хотите?» — обратилась к сторонникам диалога с Россией пользователь М.М.Л.

«Да, как только мы останемся с Россией один на один, она присоединит к себе всю Грузию. Предатель и глупец тот, кто делает такие заявления. Тот, кто отказывается от Запада, льет воду на мельницу России. Как только мы отдалимся от Запада, на второй день российские танки выстроятся в Тбилиси. Диалог с Россией ни у кого не получается, и не надо обманывать людей», — добавила И.Л.

«И что они свои заявления в субботу и воскресенье делают? Не знают, что это нерабочие дни. В понедельник рассмотрят в Думе и за 3 рабочих дня, конечно, отзовут свое признание и войска выведут. А как же», — попытался внести в обсуждение иронично-саркастичные нотки пользователь Л.В.

«Не обращения нужны, а санкции и действия. Но вы (страны Запада) ни на что не способны. И что вы такого сделали за всё это время? И еще обманываете. Мы сами должны заняться своим делом. Никто за нас его не сделает», — высказался пользователь Р.Д.

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