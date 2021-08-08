Киев, 8 августа, 2021, 18:11 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине выявили 619 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 августа сообщает украинский минздрав.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 2 259 151.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 10 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 53 095.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине было выявлено 1054 новых подтвержденных случая заражения SARS-CoV-2.

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