Тюмень, 8 августа, 2021, 17:55 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 285 случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 августа сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял также 285 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 8 августа коронавирусом заразились 48 837 человек, выздоровели 44 789 человек, скончались 1 045 пациентов с COVID-19 (на десять человек больше, чем днём ранее).