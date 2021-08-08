Тегеран, 8 августа, 2021, 17:47 — ИА Регнум. В Иране за минувшие сутки выявили 39 619 случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 августа сообщает IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По последним данным, за время пандемии в стране выявили 4 158 729 носителей SARS-CoV-2.

Кроме того, за минувшие сутки в Иране от COVID-19 скончались 542 пациента, а общее число летальных исходов от нового заболевания в стране достигло 94 015.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее в Иране выявили 34 913 случаев заражения коронавирусом.

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