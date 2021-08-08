Киев, 8 августа, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих из-за ее фото, где она обнимается со спортсменкой из России Марией Ласицкене на Олимпийских играх в Токио, проведут в министерстве обороны Украины. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на странице в соцсети Facebook.

Флаги России и Украины

По ее словам, украинская легкоатлетка, занявшая третье место по прыжкам в высоту, является младшим лейтенантом вооруженных сил Украины (ВСУ), а упомянутый снимок «вызвал бурную реакцию в обществе».

Она отметила, что «российско-украинская война» якобы продолжается, поэтому представляющие Украину спортсмены должны осознавать свою ответственность.

Ранее российская спортсменка Мария Ласицкене (занявшая первое место по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио) и украинская легкоатлетка Ярослава Магучих (заняла третье место) после исполнения прыжков взяли свои флаги и сделали совместную дружескую фотографию.

Как передавало ИА REGNUM, версию о том, что якобы на Украину внезапно «напала» Россия, продвигает официальный Киев, пытаясь снять с себя ответственность за происходящее в стране. В действительности РФ не является стороной конфликта в Донбассе, Украина за семь лет гражданской войны так и не смогла представить доказательства наличия регулярных войск РФ в регионе.