Иерусалим, 8 августа, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Коалиционное израильское правительство развалится, если оно решится на военный ответ на обстрелы со стороны Ливана, сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на депутата Кнессета от леваческой партии МЕРЕЦ Гайду Ринави-Зоаб.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Израиль

«(Премьер-министр Израиля Нафтали) Беннетт знает, что если правительство пойдет на военную конфронтацию, коалиция падет, потому что и МЕРЕЦ, и РААМ (коалиционная арабская партия) не согласятся на такое», — сказала она.

По её словам, присутствие МЕРЕЦ и РААМ в коалиционном правительстве ограничивает остроту возможных военных решений. Решись правительство на эскалацию, коалиция окажется под угрозой, заявила политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители одной из деревень на юге Ливана захватили членов ливанской группировки «Хезболла» и конфисковали у них ракетную установку. Они заявили, что пуски ракет ставят под угрозу жизни жителей деревни, так как Израиль ведет по району ответные обстрелы.

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