Рига, 8 августа, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Небольшой частный самолет рухнул в Латвии. Об этом сообщает Государственная полиция республики на странице в соцсети Twitter.

Легкомоторный самолет

Трагедия произошла в воскресенье, 8 августа, в Приекульской волости Цесисского края. По последним данным, в результате инцидента погиб пилот, еще один человек (пассажир) получил травмы.

«Госполиция получила информацию о том, что на аэродроме … разбился самолет, — говорится в сообщении. — Госполиция работает на месте происшествия и выясняет обстоятельства аварии».

Другие подробности пока не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 27 июля в аэропорту Трако-Тахо (штат Калифорния, США) при заходе на посадку потерпел крушение легкомоторный самолет Challenger 605.

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