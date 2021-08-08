Пермь, 8 августа, 2021, 16:46 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки зафиксировали ещё 476 носителей коронавируса. Об этом 8 августа сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 43 лечатся в больницах. Остальные же 433 проходят амбулаторное лечение.

С начала пандемии в Прикамье выявили уже 76 832 заразившихся. От COVID-19 скончался 3451 пациент. В больницах находится 3384 гражданина.