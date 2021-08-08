Хельсинки, 8 августа, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Ведущие театральные деятели Финляндии подписали петицию против требования властей страны о двухметровой дистанции между посетителями театров, сообщает 8 августа ИА «Красная весна».

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Так, под петицией свои подписи поставили порядка 100 ведущих театральных деятелей, состоящих в Ассоциации театров, Союзе театральных директоров и Союзе актеров.

Таким образом они отреагировали на требование властей соблюдать двухметровую дистанцию при рассадке людей на массовых мероприятиях.

Также они потребовали скорейшего введения так называемых «коронапаспортов», в которых будет указано, болел ли человек COVID-19 и ставил ли от нее прививки.

Напомним, ранее шведская новостная служба SVT Nyheter сообщила, что четвертая волна пандемии коронавируса обрушилась на Финляндию после того, как футбольные болельщики завезли в страну «Дельта"-вариант SARS-CoV-2 после возвращения с чемпионата Европы по футболу 2020.

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