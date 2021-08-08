Рыбинск, Ярославская область, 8 августа, 2021, 16:47 — ИА Регнум. 7 августа в Рыбинске Ярославской области отметили 950-летний юбилей города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

День города в Рыбинске

Открывали торжество губернатор Дмитрий Миронов, первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова, а также глава города Денис Добряков. Приветственную телеграмму направил Владимир Путин.

Денис Добряков, Валентина Терешкова, Дмитрий Миронов

«Приумножая созидательные традиции многих поколений земляков, сохраняя самобытный облик древнего Рыбинска — вы вносите огромный вклад в его развитие. Своими успехами и достижениями, устремленностью в будущее — подтверждаете его почетное звание «Город трудовой доблести», — написал президент в своём обращении.

Успехов и процветания пожелал городу и губернатор Ярославской области.

«Рыбинск — это город промышленников, город моторостроителей, корабелов. Рыбинцы своим трудом доказали, что могут добиваться самых высоких результатов на благо Ярославской области и всей страны/ Потенциал для дальнейшего развития города с многовековой историей огромен. Поэтому от всей души желаю Рыбинску успехов и процветания, а его жителям — счастья и благополучия!», — сказал Дмитрий Миронов.

На церемонии открытия праздника были вручены награды жителям города. Звание «Почетный гражданин города Рыбинска» получил профессор РГАТУ, руководитель Рыбинской археологической экспедиции Александр Рыкунов. Знаком отличия «За заслуги перед городом Рыбинском» награждены руководитель издательства «Медиарост» Виталий Горошников, заместитель председателя Совета ветеранов МУ МВД России «Рыбинское» Владимир Лещёв и старший тренер спортивной школы олимпийского резерва «Темп» Анна Тулупова.

Награждение лучших рыбинцев

Почетные грамоты губернатора за заслуги в развитии краеведения получили научный сотрудник Рыбинского музея-заповедника Ирина Рыкунова и историк Леонид Иванов.

«В наших с вами руках — настоящее и будущее. У нас очень красивое прошлое, которое подтверждено званием города трудовой доблести. И если раньше о Рыбинске говорили, как о промышленном центре, то сейчас это еще и древний город, заслуживающий особого внимания. И вместе мы приложим все усилия, чтобы сделать из него один из самых красивых городов не только России, но и мира. С новым переосмысленным юбилеем!», — поздравил жителей Рыбинска глава города Денис Добряков.

В день города на месте будущей стелы «Город трудовой доблести» установили закладной камень.

Закладка Стелы трудовой доблести

На левом берегу Волги в месте раскопок исторического поселения Усть-Шексна был открыт арт-объект в виде мерянской шумящей подвески.

Арт-объект около Усть-Шексны

Также в городе открыли новый фонтан на площади Дерунова.

Новый фонтан в Рыбинске

На Волжской набережной была открыта скульптурная композиция, посвящённая героем фильма «12 стульев», который снимался в Рыбинске.

Открытие скульптурной композиции

На берегу Волги прошли соревнования команд бурлаков — долгое время город был бурлацкой столицей Верхневолжья.

Праздник прошёл на 20 тематических площадках, среди которых был первый джазовый фестиваль «Джаз на родном языке», на Красной площади состоялся концерт Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра.

Выступление симфонического оркестра

У дворца спорта «Полёт» выступил Сергей Трофимов, а вслед за ним группа «RASA». У водного причала прошёл концерт фолк и этномузыки «У парадной лестницы».

На акватории Волги состоялись показательные выступления спортсменов, занимающихся парусным спортом, над Волгой также состоялось воздушное шоу чемпионки мира по высшему пилотажу Светланы Капаниной. Прыжок с приземлением на воду совершили представители аэроклуба ДОСААФ.

Завершилось торжество праздничным салютом и выступлением флайбордистов.