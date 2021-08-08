Рыбинск отметил 950-летие
Рыбинск, Ярославская область, 8 августа, 2021, 16:47 — ИА Регнум. 7 августа в Рыбинске Ярославской области отметили 950-летний юбилей города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Открывали торжество губернатор Дмитрий Миронов, первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова, а также глава города Денис Добряков. Приветственную телеграмму направил Владимир Путин.
Успехов и процветания пожелал городу и губернатор Ярославской области.
На церемонии открытия праздника были вручены награды жителям города. Звание «Почетный гражданин города Рыбинска» получил профессор РГАТУ, руководитель Рыбинской археологической экспедиции Александр Рыкунов. Знаком отличия «За заслуги перед городом Рыбинском» награждены руководитель издательства «Медиарост» Виталий Горошников, заместитель председателя Совета ветеранов МУ МВД России «Рыбинское» Владимир Лещёв и старший тренер спортивной школы олимпийского резерва «Темп» Анна Тулупова.
Почетные грамоты губернатора за заслуги в развитии краеведения получили научный сотрудник Рыбинского музея-заповедника Ирина Рыкунова и историк Леонид Иванов.
В день города на месте будущей стелы «Город трудовой доблести» установили закладной камень.
На левом берегу Волги в месте раскопок исторического поселения Усть-Шексна был открыт арт-объект в виде мерянской шумящей подвески.
Также в городе открыли новый фонтан на площади Дерунова.
На Волжской набережной была открыта скульптурная композиция, посвящённая героем фильма «12 стульев», который снимался в Рыбинске.
На берегу Волги прошли соревнования команд бурлаков — долгое время город был бурлацкой столицей Верхневолжья.
Праздник прошёл на 20 тематических площадках, среди которых был первый джазовый фестиваль «Джаз на родном языке», на Красной площади состоялся концерт Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра.
У дворца спорта «Полёт» выступил Сергей Трофимов, а вслед за ним группа «RASA». У водного причала прошёл концерт фолк и этномузыки «У парадной лестницы».
На акватории Волги состоялись показательные выступления спортсменов, занимающихся парусным спортом, над Волгой также состоялось воздушное шоу чемпионки мира по высшему пилотажу Светланы Капаниной. Прыжок с приземлением на воду совершили представители аэроклуба ДОСААФ.
Завершилось торжество праздничным салютом и выступлением флайбордистов.