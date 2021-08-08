Ереван, 8 августа, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Автомобиль, в салоне которого находились пятеро российских военных, опрокинулся в кювет в Армении. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По последним данным, авария произошла 8 августа на трассе Гюмри — Ереван в районе населенного пункта Талин. В результате инцидента погиб один военнослужащий российской базы, еще четверо получили различные травмы.

«Им (пострадавшим военнослужащим контрактной службы — прим. ИА REGNUM) была оказана вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

По факту аварии проводится проверка. В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 23 января 2021 г. в Гюмри в результате ДТП погиб один военнослужащий России.