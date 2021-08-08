Хартум, 8 августа, 2021, 16:38 — ИА Регнум. В Судане в результате проливных дождей были повреждены тысячи домов и затоплена часть столицы Хартума, сообщает 8 августа ИА «Красная весна».

Aufgang Наводнение

Отмечается, что в Хартуме были затоплены несколько улиц, а автомобили с трудом передвигались по городу.

Кроме того, из-за повышения уровня воды в Атбаре дома пришли в негодное состояние.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате вызванных муссонными ливнями и сбросом воды из водохранилищ наводнений в штате Западная Бенгалия, расположенном на западе Индии, погибли не менее 23 человек.

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