Москва, , 16:34 — REGNUM Не вполне понятно, зачем в российском информационном пространстве существовали такие прозападные НКО, как «Форум Свободной России», «Открытая Россия», интернет-издания «Медуза», Инсайдер», «Проект», VTimes, ТК «Дождь», пишет Никита Кричевский в статье в «Новых Ивестиях», полный текст которой предлагаем вашему вниманию.

Сергей Шойгу Mil.ru

В последнее время министр обороны Сергей Шойгу раз за разом озадачивает общественность громкими заявлениями. Не успела публика оценить инициативу по переносу столицы в Сибирь и возведению на сибирских просторах новых городов, как министр обрушился на российские НКО и их западных спонсоров.

На встрече с трудовым коллективом красноярского предприятия «Красмаш», выпускающего межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат», Шойгу констатировал, что «информация сегодня стала одним из видов вооружений. В Риге создан центр стратегии пропаганды, центры созданы в Таллине, Варшаве. Там создается информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране».

Развивая мысль, Шойгу высказался в том духе, что в этих и других центрах пропаганды, в частности, готовят специалистов по информационным войнам: «Вряд ли вы назовете в нашей стране хоть один центр, который готовит специалистов по информационным атакам. Мы не готовим таких специалистов. Но существует в Европе нескольких центров, которые готовят таких специалистов из граждан нашей страны… И это не единицы, это десятки [людей], которые каждый квартал штампуются».

Заявление серьезное, нуждающееся как минимум в верификации, дабы не получилось так, что Шойгу выступил в роли очередного трескотного «ястреба». Давайте проверим, а за основу я предлагаю взять собственную экспертизу, проведенную по «горячим следам».

Anonymous

Начать я предлагаю с документов британской разведки о финансировании антироссийской пропаганды на постсоветском пространстве через обширную сеть НКО, рассекреченных несколько месяцев назад международным движением хакеров Anonymous. В сети вы найдете немало подтверждений того, что хакеры получили доступ к документам департамента МИД Великобритании, ответственного за борьбу с дезинформацией в СМИ — Counter Disinformation & Media Development Programme (CDMD). Кстати, бюджет CDMD в 2017 г. (более свежих данных обнаружить не удалось) составил порядка 100 млн фунтов стерлингов или пятую часть бюджета всей внешнеполитической структуры.

Не секрет, что департамент тесно связан многолетними узами «дружбы» с британскими спецслужбами, а через сеть НКО — с Британским советом, что не покладая рук занимается дискредитацией России в глазах граждан бывшего СССР. Под видом образовательных и культурных программ «эксперты» проводят тренинги, как побыстрее избавить бывшие советские республики от «порочной связи» с Россией.

Группа Anonymous также вскрыла связь участников «гуманитарных программ» с британской разведкой, «засветив» резюме одного из сотрудников. В нем говорится, что раньше этот человек работал политтехнологом в НАТО и британском Ministry of Defence. Хороший такой гуманитарий в погонах.

Ниточки

Это все, конечно, интересно, но нас интересуют центры пропаганды, созданные, по словам Шойгу, в Риге, Таллине и Варшаве, не так ли? Anonymous дали наводку на три таких центра — солидные, надо сказать, организации. По порядку.

Институция в Риге именуется «Центр передового опыта в области стратегических коммуникаций» (StratCom). Название ни о чем, но на сайте Центра одной из составных частей «стратегических коммуникаций» обозначены информационные операции или «деятельность с целью создания желаемого воздействия на волю, понимание и возможности противников и других сторон».

Интересное кино — стратегические коммуникации посредством желаемого воздействия на волю противников. Каких, кстати, противников? (Вопрос риторический).

В 2017 г. директор Центра Янис Сартс в одном из интервью опрометчиво заявил, что бюджет организации (5 млн евро в 2020 г.) складывается за счет натуральных взносов Латвии (здания, коммуналка, административные расходы) и денежных взносов НАТО (оперативные расходы). Тогда же Сартс сказал (а Anonymous позднее подтвердили), что в организации работают 32 человека из 12 европейских стран.

Идем дальше. Следующий центр пропаганды расположен в Таллине и называется «Центр передового опыта НАТО в области киберзащиты» (CCDCOE). На сайте указано, что миссией Центра вроде бы является подготовка кадров в сфере компьютерной безопасности, но в процессе обучения слушателям отчего-то преподаются основы ведения наступательных действий в киберпространстве: атаки на локальные вычислительные сети, киберразведка (кибершпионаж), социальная инженерия и поиск «цифровых улик».

К слову, на обнаружении «цифровых улик» набило руку британское (снова британское!) интернет-издание Bellingcat, для блезира занимающееся расследованиями, а на деле поставляющее фактуру, в том числе для российских оппозиционеров.

Любопытно, что в марте этого года на сайте Центра появилась статья «Отключение интернета как элемент кризиса». Нет, речь не о том, что коллективный Запад намеревается изолировать Россию от всемирной паутины. Все как раз наоборот: Запад прорабатывает стратегию действий на случай автономного функционирования российского сегмента сети.

Наконец, третья точка дислокации — Варшава. Здесь расположена Центральная группа психологических действий (CGDP) ВС Польши, входящая в состав Сил специальных операций и подчиненная напрямую командованию сухопутных войск страны. В задачи ЦГПД входит информационное и психологическое воздействие на войска и население противника для достижения политических, военных и пропагандистских целей.

19−21 июля этого года в Варшаве CGDP провел совещание представителей русскоязычных либеральных СМИ постсоветского пространства, где отметились руководители некоторых российских медиа. То ли спецы из CGDP почву прощупывали, то ли план конкретных действий до исполнителей доносили, то ли вербовкой «пехоты» занимались. Кто их знает.

И все же, было бы неверным считать застрельщиками антироссийской пропаганды карликовые страны-члены НАТО. В коммуникационном противостоянии участвуют все. Так, еще в апреле 2017 г. семь государств Североатлантического Альянса (Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Польша, США, Франция) подписали меморандум о взаимопонимании и создании в Хельсинки Европейского Центра передового опыта по противодействию «гибридным» угрозам (Hybrid CoE). Позднее к ним присоединились еще 19 государств.

Чтоб было понятно, к антироссийской информационной кампании подключились не только страны-участницы НАТО, но и государства ЕС, имеющие внеблоковый статус — как та же Финляндия, а также Швеция и Австрия.

Кончики

До недавнего времени в России резвились многочисленные НКО, поддерживаемые не только указанными Центрами, но и такими монстрами, как «Центр по исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP), Transparency International, USAID и даже RAND Corporation, работающая по заказам правительства США. Есть мнение, что именно по методичкам RAND в 2014 г. на Украине произошел государственный переворот.

В этой связи неудивительно, что в России за последние месяцы прекращена или крайне осложнена деятельность таких прозападных НКО, как «Форум Свободной России», «Открытая Россия», интернет-издания «Медуза», Инсайдер», «Проект», VTimes, ТК «Дождь».

Мне, например, не вполне понятно, зачем в российском информационном пространстве существовали все эти медиа. В эпоху социальных сетей, Telegram или YouTube о любых событиях, даже самых «подзамочных», моментально узнает не только вся Россия — весь мир.

Чем, к примеру, так ценен действующий с ельцинских времен «Московский центр Карнеги», экономическая аналитика которого в последнее время, простите, безобразна? Что полезного кроме огульной критики власти может дать «Школа местного самоуправления» Ходорковского, подавляющее большинство участников которой, уверен, даже не открывали Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления»? А сколько в российском медийном пространстве «спящих» иноагентов, занимающихся исключительно критиканством и шельмованием, все демагогические предложения которых сводятся к свободе слова, защите прав собственности или независимой судебной системе?

Я далек от намерения встать на сторону действующей власти, но и в эпоху потрясений жить больше не хочется. Уверен, что не только мне.