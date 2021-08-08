Москва, 8 августа, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Встречу с членами паралимпийской команды России проведет 9 августа в режиме видеосвязи президент страны Владимир Путин. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Путин в режиме видеосвязи проведёт встречу с членами паралимпийской команды России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что более двухсот российских спортсменов проходят на тренировочных базах в разных регионах страны финальную подготовку к предстоящим токийским играм.

Как передавало ИА REGNUM, 9 августа Путин примет по видеосвязи участие в конференции в рамках СБ ООН на тему «Укрепление морской безопасности: необходимость международного сотрудничества».

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