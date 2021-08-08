Анкара, , 16:28 — REGNUM Власти Турции используют Верховный совет по радио и телевидению (RTUK) в качестве инструмента для сдерживания дебатов о лесных пожарах, сообщает ИА «Красная весна» со ссылкой на депутата главной оппозиционной Народной республиканской партии (НРП) Ильхана Ташчи.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Ташчи, который также является членом RTUK, сообщил, что регулятор направил предупреждения телеканалам, в которых угрожает им наказанием за критическое освещение действия властей при пожарах, которые бушуют на южном и западном побережье страны с 28 июля.

Турецким телеканалам рекомендовано показывать только те районы, где пламя удалось погасить и объяснять обществу, что пожары удается успешно локализовать и ликвидировать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что природные пожары стали международной угрозой, которая сравнима с пандемией коронавируса и терроризмом.

За последнюю неделю в результате лесных пожаров в Турции погибли восемь и пострадали 850 человек. Большинство точек возгорания локализовано.

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