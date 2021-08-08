Анкара, 8 августа, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Власти Турции используют Верховный совет по радио и телевидению (RTUK) в качестве инструмента для сдерживания дебатов о лесных пожарах, сообщает ИА «Красная весна» со ссылкой на депутата главной оппозиционной Народной республиканской партии (НРП) Ильхана Ташчи.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Ташчи, который также является членом RTUK, сообщил, что регулятор направил предупреждения телеканалам, в которых угрожает им наказанием за критическое освещение действия властей при пожарах, которые бушуют на южном и западном побережье страны с 28 июля.

Турецким телеканалам рекомендовано показывать только те районы, где пламя удалось погасить и объяснять обществу, что пожары удается успешно локализовать и ликвидировать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что природные пожары стали международной угрозой, которая сравнима с пандемией коронавируса и терроризмом.

За последнюю неделю в результате лесных пожаров в Турции погибли восемь и пострадали 850 человек. Большинство точек возгорания локализовано.

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