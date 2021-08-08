Москва, 8 августа, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Участие в конференции в рамках Совета Безопасности (СБ) ООН на тему «Укрепление морской безопасности: необходимость международного сотрудничества» примет по видеосвязи президент Российской Федерации Владимир Путин 9 августа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Президент России по видеосвязи примет участие в конференции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по инициативе премьер-министра Индии Нарендры Моди проводится данное мероприятие.

Как передавало ИА REGNUM, 6 августа президент России Владимир Путин на церемонии запуска завода по производства сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Ласселсбергер» в Абзелиловском районе Башкирии заявил, что рабочий класс остаётся ведущей политической силой.

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