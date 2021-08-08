Анкара, 8 августа, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Опытные образцы турецкого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата Aksungur налетали 1000 часов, сообщила ИА «Красная весна» со ссылкой на пресс-службу создавшей дрон компании Turkish Aerospace Industries (TAI).

AF.mil БПЛА

В компании отметили, что БПЛА стал первым турецким беспилотником такого класса, достигшим подобного результата. Ранее TAI собиралась запустить серийное производство беспилотника в первой половине прошлого года, однако пока продолжается цикл испытаний.

Напомним, первый полет Aksungur был выполнен в 2019 году, а первая боевая миссия беспилотника состоялась во втором квартале 2021 года. БПЛА может нести до 750 кг боевой нагрузки и совершать длительные полеты более 24 часов на высотах до 13 км.

БПЛА оснащен разведывательной аппаратурой турецкого производства, ведущим разработчиком которой является компания Aselsan, а также системой спутниковой связи через турецкие спутники TURKSAT.