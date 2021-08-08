Ханты-Мансийск, 8 августа, 2021, 16:03 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 175 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (52 случая), сообщает 8 августа региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 179 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 8 августа в Югре зарегистрировано 66 852 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 62 922 человека, 978 пациентов с COVID-19 скончались.